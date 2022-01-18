Власти Саратовской области хотят продать дом Яхимовича

Правительство Саратовской области планирует продать «Доходный дом В.А. Яхимовича» с земельным участком под ним. Сегодня, 18 января, соответствующие поправки к постановлению от 24 ноября 2021 года «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Саратовской области на 2022 год» внесли в областную думу на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Планируют передать частнику нежилое здание объекта культурного наследия регионального значения площадью 1,2 тысячи квадратных метров и 780 «квадратов» под ним.

Ранее в здании хотели реализовать первый в регионе проект по созданию жилья для аренды. Тем не менее, к воплощению власти так и не приступили. После спикер Государственной думы Вячеслав Володин предлагал создать в доме Яхимовича детскую музыкальную школу для учеников предуниверсария.

За этот год бюджет Саратовской области за счет продажи госимущества должен пополниться на 677 миллионов рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.