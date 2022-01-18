В Саратове дерево придавило автомобиль ДТП

В Кировском районе Саратова дерево придавило автомобиль ДТП. Об этом рассказали горожане в социальной сети.

Как пишет подписчик группы «Саратов Онлайн» ВКонтакте, возле дома № 17/29 на Тракторной дерево упало на автомобиль ДПС. Горожане утверждают, что брошенный автомобиль стоит так уже несколько дней.

- Управляющая компания этим вопросом они не занимается. Проезд закрыт. Кто прекратит этот квест для жильцов? - интересуются саратовцы.

Придавленная машина

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