Завтра в Саратове не будет весь день работать радио

Завтра, 19 ноября, на саратовском радио пройдет профилактика. Некоторые станции не будут работать почти весь день.

С 8 утра до 17 часов дня не будут работать следующие радиостанции:

Love Radio, Авторадио, Вести FM (а), Детское радио 88,3, Дисней, Дорожное радио, Европа Плюс, Камеди Радио, Комсомольская Правда, Маяк (а), Монте Карло, Наша Марка_Такси FM, Наше Радио, Новое радио, Радио 7 на семи холмах, Радио NRJ (Энерджи), Радио Ваня, Радио Дача, Радио Рекорд, Радио России ГТРК Саратов (а), Радио Шансон, РТРС-1 (+1), РТРС-2 (0), Релакс 101,1, Суббота, Юмор FM, Ю-ТВ.

Во время профилактики проведут ремонтные, настроечные и профилактические работы.

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