Утки в Саратове

Жителей Саратовской области пригласили поохотиться на уток с фотоаппаратом. Региональное минприроды рассказало о фотопроекте.

Стартует общероссийский учет зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка-2022». Подсчет ведется до 23 января. Фото нужно выставить на сайт.

В Саратове подобный учет проводится уже более 10 лет, в 2021 году в регионе зафиксировали присутствие 1041 зимующей утки.

- В этом году только в водоемах Городского парка Саратова заметили 1105 уток, - сообщил председатель Саратовского регионального отделения Всероссийского общества «Союз охраны птиц России» Александр Антончиков.

В рамках акции проводится фотоконкурс «Утиное селфи» в нескольких номинациях.

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