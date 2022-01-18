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Общество18 января 2022 11:41

Жителей Саратовской области пригласили поохотиться на уток с фотоаппаратом

Стартует фотоконкурс «Утиное селфи»
Наталия Калинина
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Утки в Саратове

Утки в Саратове

Жителей Саратовской области пригласили поохотиться на уток с фотоаппаратом. Региональное минприроды рассказало о фотопроекте.

Стартует общероссийский учет зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка-2022». Подсчет ведется до 23 января. Фото нужно выставить на сайт.

В Саратове подобный учет проводится уже более 10 лет, в 2021 году в регионе зафиксировали присутствие 1041 зимующей утки.

- В этом году только в водоемах Городского парка Саратова заметили 1105 уток, - сообщил председатель Саратовского регионального отделения Всероссийского общества «Союз охраны птиц России» Александр Антончиков.

В рамках акции проводится фотоконкурс «Утиное селфи» в нескольких номинациях.

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