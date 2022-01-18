В Саратове растет заболеваемость ОРВИ. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С 10 по 16 января в Саратовской области зарегистрировано 6 073 случая заболевания ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 25,4 процента.

Специалисты полагают, что рост заболеваемости связан с тем, что дети вышли с каникул. При этом заболеваемость у детей дошкольного возраста в Саратове ниже эпидемического порога.

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