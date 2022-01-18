Погода в Саратове

Погода на Крещение в Саратове будет комфортной. Снега будет много, но сильных морозов не наступит. С таким прогнозом выступили в региональном гидрометцентре.

На этой неделе саратовцам пообещали неустойчивую погоды. На улице умеренный мороз и много мокрого снега. Ночью по области в среднем будет от -1 до -6 градусов.

Для традиционных крещенских купаний погода будет комфортной, - утверждает заместитель начальника регионального Гидрометцентра Дмитрий Мытарёв.

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