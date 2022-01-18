В Базарно-Карабулакском районе полностью сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 17 января, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области полностью сгорел дом, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание было зафиксировано в 12:28 в поселке Свободный. Поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме. Площадь пожара составила 32 квадратных метра, дом сгорел полностью.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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