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Происшествия18 января 2022 6:52

В Базарно-Карабулакском районе полностью сгорел дом

Причиной пожара стала неисправная проводка
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 17 января, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области полностью сгорел дом, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание было зафиксировано в 12:28 в поселке Свободный. Поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме. Площадь пожара составила 32 квадратных метра, дом сгорел полностью.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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