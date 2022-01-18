Сегодня, 18 января, жители двух районов Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе произошла авария по адресу Шехурдина, 52а. На время ремонтных работ прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам: Шехурдина, 42-64 (четная сторона) и 2-я Прокатная, 23,25,27,29,31,21а,27. Восстановить подачу ресурса обещают к 20:00.

Напомним, ранее сообщалось об отключении воды в Кировском районе города.

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