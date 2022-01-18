Жителя Саратов с пакетом «синтетики» задержал спецназ

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Жителя Саратов с пакетом синтетического наркотика задержал спецназ. Теперь 30-летнему горожанину грозит до 10 лет. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в ГУ МВД региона.

Подозреваемый был задержан на Ново-Астраханском шоссе. Он сел в автомобиль Ford Focus, когда подоспели полицейские и автоинспекторы при поддержке отряда спецназа «Гром».

У 30-летнего мужчины изъяли сверток с синтетическим наркотиком массой 0,95 грамма. Теперь ему грозит до 10 лет. Саратовец признался, что приобрел вещество в интернет-магазине. Сейчас он находится под стражей.

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