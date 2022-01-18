В Саратовской области еще 229 человек заразились коронавирусом

На сегодня, 18 января, в Саратовской области еще у 229 человек подтвердили коронавирус. Всего COVID-19 заразились уже 136 728 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 127 469 человек, за сутки — 458. В стационарах региона остаются 1 041 человек, на амбулаторном лечении еще 3 165 саратовцев.
В Саратове зарегистрировано 95 новых заражений, в Энгельсском районе — 29, в Балаковском подтверждено еще 20 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 12;
- 7-14 лет – 7;
- 15-17 лет – 7;
- 18-29 лет – 31;
- 30-49 лет – 64;
- 50-64 лет – 55;
- 65 и старше – 53.
С пневмонией поступили 30 человек, с признаками простуды — 199.
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