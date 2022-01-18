Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Вчера, 17 января, мужчина пострадал в аварии в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по региону.

Авария была зафиксирована в 17:54 напротив дома № 25 по улице Международная. 22-лений водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранта» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами госпитализирован в больницу.

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