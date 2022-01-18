На Шелковичной сбили подростка на «зебре»

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Вчера, 17 января, во Фрунзенском районе Саратова сбили подростка на «зебре». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 18:08 напротив дома № 58 по улице Шелковичная. 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

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