Минздрав Саратовской области опубликовал примерную схему лечения омикрона на дому

Вчера, 17 января, министерство здравоохранения Саратовской области опубликовало схему амбулаторного лечения штамма коронавируса омикрон.
В сообщении уточняется, что симптоматика омикрона схожа с проявлениями гриппа и ОРВИ. В предлагаемой схеме перечислены препараты для лечения легко протекающего заболевания, все эти лекарства можно самостоятельно приобрести в аптеке. Чиновники уточняют, что в списке представлены торговые наименования, что не означает необходимость приобретения конкретных препаратов – саратовцы могут выбрать аналоги, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.
В сообщении также уточняется, что для постоянного мониторинга состояния здоровья дома необходимо иметь термометр и пульсоксиметр.
Список рекомендуемых препаратов такой:
- Отхаркивающие: Амбракосол, Бромгексин, Ацетилцистеин и др.
- Жаропонижающие: Парацетамол (свечи, таблетки, сироп), Нурофен, Аспирин (взрослые старше 18 лет).
- Сорбенты: Смекта, Энтеросгель, Полифепан и др.
- Локальные антисептики для полоскания: Шалфей, Эвкалипт, Себидин, Стрепсилс, Спреи антисептические и др.
- Назальные капли: Ксилометазолин и др.
- Витамины: Аскорбиновая кислота, поливитамины
Препараты по назначению врача:
- Антивирусные: Фавипиравир,.
- Антибактериальные препараты: (пероральные) Амоксициллин, цефалоспорины, макролиды.
- Антикоагулянты: Эликвис, Ксарелто.
Схему лечения, конкретные препараты и дозировки назначают лечащие врачи, ориентируясь на состояние пациента. Чиновники также напомнили о лучшем способе лечения – вакцинации.
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