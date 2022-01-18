Минздрав Саратовской области опубликовал примерную схему лечения омикрона на дому

Вчера, 17 января, министерство здравоохранения Саратовской области опубликовало схему амбулаторного лечения штамма коронавируса омикрон.

В сообщении уточняется, что симптоматика омикрона схожа с проявлениями гриппа и ОРВИ. В предлагаемой схеме перечислены препараты для лечения легко протекающего заболевания, все эти лекарства можно самостоятельно приобрести в аптеке. Чиновники уточняют, что в списке представлены торговые наименования, что не означает необходимость приобретения конкретных препаратов – саратовцы могут выбрать аналоги, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.

В сообщении также уточняется, что для постоянного мониторинга состояния здоровья дома необходимо иметь термометр и пульсоксиметр.

Список рекомендуемых препаратов такой:

- Отхаркивающие: Амбракосол, Бромгексин, Ацетилцистеин и др.

- Жаропонижающие: Парацетамол (свечи, таблетки, сироп), Нурофен, Аспирин (взрослые старше 18 лет).

- Сорбенты: Смекта, Энтеросгель, Полифепан и др.

- Локальные антисептики для полоскания: Шалфей, Эвкалипт, Себидин, Стрепсилс, Спреи антисептические и др.

- Назальные капли: Ксилометазолин и др.

- Витамины: Аскорбиновая кислота, поливитамины

Препараты по назначению врача:

- Антивирусные: Фавипиравир,.

- Антибактериальные препараты: (пероральные) Амоксициллин, цефалоспорины, макролиды.

- Антикоагулянты: Эликвис, Ксарелто.

Схему лечения, конкретные препараты и дозировки назначают лечащие врачи, ориентируясь на состояние пациента. Чиновники также напомнили о лучшем способе лечения – вакцинации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.