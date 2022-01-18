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Здоровье18 января 2022 5:20

Минздрав Саратовской области опубликовал примерную схему лечения омикрона на дому

Лучшим лечением все еще остается предварительная вакцинация
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Вчера, 17 января, министерство здравоохранения Саратовской области опубликовало схему амбулаторного лечения штамма коронавируса омикрон.

В сообщении уточняется, что симптоматика омикрона схожа с проявлениями гриппа и ОРВИ. В предлагаемой схеме перечислены препараты для лечения легко протекающего заболевания, все эти лекарства можно самостоятельно приобрести в аптеке. Чиновники уточняют, что в списке представлены торговые наименования, что не означает необходимость приобретения конкретных препаратов – саратовцы могут выбрать аналоги, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.

В сообщении также уточняется, что для постоянного мониторинга состояния здоровья дома необходимо иметь термометр и пульсоксиметр.

Список рекомендуемых препаратов такой:

- Отхаркивающие: Амбракосол, Бромгексин, Ацетилцистеин и др.

- Жаропонижающие: Парацетамол (свечи, таблетки, сироп), Нурофен, Аспирин (взрослые старше 18 лет).

- Сорбенты: Смекта, Энтеросгель, Полифепан и др.

- Локальные антисептики для полоскания: Шалфей, Эвкалипт, Себидин, Стрепсилс, Спреи антисептические и др.

- Назальные капли: Ксилометазолин и др.

- Витамины: Аскорбиновая кислота, поливитамины

Препараты по назначению врача:

- Антивирусные: Фавипиравир,.

- Антибактериальные препараты: (пероральные) Амоксициллин, цефалоспорины, макролиды.

- Антикоагулянты: Эликвис, Ксарелто.

Схему лечения, конкретные препараты и дозировки назначают лечащие врачи, ориентируясь на состояние пациента. Чиновники также напомнили о лучшем способе лечения – вакцинации.

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