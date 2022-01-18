В Саратовской области церковь одобрила 26 мест для крещенских купаний

Этой ночью, на Крещение, клирики освятят открытые водоемы. В регионе оборудуют 26 иорданей. Подробности сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе Саратовской епархии.

Богослужения возглавит митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. Всенощное бдение пройдет в 17 часов в Покровском соборе, а Божественная Литургия – завтра, 19 января, в 8 утра в Свято-Духовском соборе.

Этой ночью, в 23 часа, воду в Волге освятят на переправе в посёлке Затон и на пляже на Новой Набережной. Завтра утром, в 10 часов, у сёл Усть-Курдюм и Пристанное.

- Купели также будут освящены на прудах и источниках в поселке Соколовый и селе Михайловка, на территории Саратовской областной психиатрической больницы (рядом с храмом святой мученицы Софии); в Аткарске и селе Сосновка; в селах Старая Жуковка, Толстовка, Ивановка Базарно-Карабулакского района; в селе Столыпино Балтайского района; в поселке Пролетарский, в селах Черкасское, Белогорное и Калмантай, в Вольске в районах Сады, Гарнизонном парке, на территории филиала академии тыла и транспорта; в селах Усовка и Коммуна Воскресенского района; в Петровске; в поселке Татищево, селах Вязовка и Октябрьский Городок, - сообщают священнослужители.

Безопасность желающих искупаться будут обеспечивать сотрудники региональных МВД и МЧС.

В епархии также напомнили, что крещенские купания не являются обязательными и не очищают от грехов. Для того, чтобы оставить грехи, православные могут пройти Таинство Покаяния.

Напомним, первоначально в регионе планировали подготовить 40 купелей. Саратовская мэрия сообщала об отсутствии планов на проведение массовых мероприятий.

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