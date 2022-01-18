В Саратове работают все автобусы, троллейбусы и трамваи
Сегодня, 18 января, в Саратове работают все маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
По состоянию на 7:30, в штатном режиме работали все автобусы, троллейбусы и трамваи.
Напомним, последние два дня мэрия сообщала о перебоях в работе трамвайных маршрутов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.