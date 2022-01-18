В Саратове работают все автобусы, троллейбусы и трамваи

Сегодня, 18 января, в Саратове работают все маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

По состоянию на 7:30, в штатном режиме работали все автобусы, троллейбусы и трамваи.

Напомним, последние два дня мэрия сообщала о перебоях в работе трамвайных маршрутов.

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