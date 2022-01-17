В Саратове вновь запустили пятый трамвайный маршрут

Сегодня, 17 января, в Саратове запустили простаивавший с утра трамвайный маршрут. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о вагонах пятого трамвая. Буквально только что они смогли пойти. Напомним, около двух часов назад пошли «семёрки».

Из-за снежных заносов на путях два маршрута стояли с утра.

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