Вынесен приговор жителю Ивантеевского района, который побил главу МО палкой

Вынесен приговор 59-летнему жителю Ивантеевского района Саратовской области, который побил главу МО палкой.

Напомним, инцидент произошел утром 23 сентября 2021 года в селе Арбузовка. Глава МО приехал туда, чтобы встретиться с подрядчиком, который ремонтировал артезианскую скважину и устанавливал пожарный гидрант. В этот время к чиновнику подошел 59-летний местный житель, которому не понравилось, что во время работ возле его дома оставили грязи.

Высказав претензии, селянин несколько раз ударил главу МО деревянной палкой по ногам и плечу и обматерил его. За эти злодеяния суд приговорил 59-летнего обвиняемого к 1,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщает пресс-служба Су СК по Саратовской области.

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