Новая инфекционная больница

В Саратове опубликован список вакансий для новой инфекционной больницы. На странице главы регионального минздрава в Инстаграм сообщают, кого приглашают на работу в новый медицинский центр.

В новую инфекционную больницу требуются врач-инфекционист и врач-анестезиолог-реаниматолог. Из не медицинских специальностей приглашаются программист, бухгалтер, шеф-повар и повар, а также уборщик служебных помещений и уборщик территории и подсобный рабочий.

Заработную плату обещают сообщить по результатам собеседования.

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