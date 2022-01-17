Вор в Саратове унес из магазина 68 пачек масла и забыл их у батареи, где оно растаяло

Вор вынес из магазина масло на 9 тысяч рублей и испортил его
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратове полицейские вычислил по камерам наблюдения похитителя сливочного масла из одного из сетевых магазинов.
Как сообщил администратор, пропало 68 пачек масла на сумму в 9 тысяч рублей.
Подозреваемый сложил масло в пакет прямо под камерами и спокойно покинул магазин, не распоатившись.
Задержанный оказался 44-летним местным жителем. Ранее уже неоднократно судимым.
Он признался полицейским в краже и сообщил, что масло собирался съесть, но не успел – «придя домой, оставил пакет с маслом около батареи и оно растаяло».
На незадачливого похитителя заведено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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