В Ленинском районе Саратова женщина пострадала в ДТП на Московском шоссе

ДТП в Ленинском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром в воскресенье 16 января на Московском шоссе у дома №126 столкнулись два автомобиля – Lada Priora под управлением 28-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой был 38-летний водитель.
Столкновение произошло в 10.15.
Из разбитой Granta медики госпитализировали 58-летнюю пассажирку.
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