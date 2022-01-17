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Происшествия17 января 2022 6:24

В Ленинском районе Саратова женщина пострадала в ДТП на Московском шоссе

Источник:kp.ru
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ДТП в Ленинском районе

ДТП в Ленинском районе

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром в воскресенье 16 января на Московском шоссе у дома №126 столкнулись два автомобиля – Lada Priora под управлением 28-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой был 38-летний водитель.

Столкновение произошло в 10.15.

Из разбитой Granta медики госпитализировали 58-летнюю пассажирку.

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