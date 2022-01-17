Снежные заносы остановили движение трамваев в Саратове

Сегодня, 17 января, все автобусы и троллейбусы Саратова ходят согласно расписанию. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас продолжают чистить пути двух трамвайных маршрутов. Не ходят «пятёрки» и «семёрки». Осталось расчистить меньше трети рельсов.

Чиновники просят горожан воздержаться от поездок на личном транспорте и предпочесть общественный. Также саратовцам напоминают о работе эвакуаторов и призывают не бросать автомобили вдоль проезжей части или парковаться с нарушениями.

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