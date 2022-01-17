В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 235 человек

По данным оперативного штаба на утро 17 января в Саратовской области зарегистрированы 235 новых случаев коронавируса. У 207 из них признаки ОРВИ.

Больше всего заразившихся в Саратове — 88, в Балаковском — 35, в Балашовском — 21, в Ртищевском — 13, в Пугачевском — 10.

Больше всего новых пациентов в возрастной категории 30-49 лет – 71 человек, заразились также 26 детей в возрасте до 14 лет.

В ковид-стационарах находятся 878 человек, на амбулаторном лечении дома — 3 378 пациентов.

Общее количество заболевших в Саратовской области с начала пандемии составило 136 499 человек. Выздоровело с начала эпидемии 127 011 человек, за сутки — 639.

На стационарном лечении находятся 878 человек, на амбулаторном — 3 378.

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