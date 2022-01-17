Отчеты чиновников об уборке снега можно проверить в Саратове, Балаково и Энгельсе

В ночь с 16 по 17 января дороги убирали 943 единицы техники, снег вывозили более 200 машин.

Председатель правительства Роман Бусаргин в своем инстаграм сообщил, что администрации Саратова, Энгельса и Балаково отчитались об очистке нескольких улиц.

Проверить отчеты городских чиновников можно на следующих улицах:

ул. Московская (от ул. Соборная до ул. Чернышевского),

ул. Радищева (от ул. Московская до ул. Соборная пл.),

ул. Волжская (от ул. Некрасова до ул. Октябрьская),

ул. Октябрьская (от ул. Чернышевского до ул. Волжская),

ул. Кутякова (от ул. М. Горького до ул. Радищева),

Авиастроителей,

ул. Азина (от 25 квартала до ТЭЦ- 2),

ул. Новоузенская (от Хользунова до Симбирцева),

ул. Мичурина (от Провиантской до М.Горького),

ул. Чапаева (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Дзержинского (правая сторона)),

ул. Рахова (от ул. Вавилова в сторону ул. Рабочая),

ул. Чкалова,

Черниговская,

ул. Безымянная,

4-я Прокатная,

Измайлова,

Загороднева,

Перспективная (от Антонова до Романтиков),

ул. Лесная республика,

Деловая,

ул. 1-я Степная,

2-я Степная,

3-я Степная,

Елшанская (от Московского шоссе до 2-ой Степной),

Стахановская,

Газопромысловая,

Операторская,

Новомосковское шоссе,

Привокзальная площадь,

ул. Московская (от Аткарской до Астраханской (правая сторона)),

ул. Московская (от Астраханской до Рахова (правая сторона)),

ул. Московская (от Рахова до Вольской (правая сторона)),

пр. Кирова (от Радищева до М.Горького)),

пл.Кирова (от Чапаева до Мирного переулка)),

ул. Рахова (от 1-й Садовой до Соколовой (2 стороны)),

ул.Симбирская (от Б.Садовой до Соколовой (левая сторона)).

В Энгельсе – по улицам Калинина, М. Горького, пл. Ленина.

В городе Балаково – на улице Трнавская.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.