Понедельник в Саратове начался с девятибалльных дорожных заторов

Саратов опять стоит в пробках Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 17 января, утром Саратов стоит в девятибалльных пробках. Связано это в первую очередь с обильными снегопадами, шедшими большую часть минувшей недели.

Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», самые сильные заторы наблюдаются в Заводском районе – от ТЦ «Оранжевый» и стадиона «Волга» по улице Орджоникидзе до Чернышевского; в Октябрьском – на Большой Садовой от третьей больницы в автовокзала.

«Яндекс. Карты» оценивают заторы в девять баллов

В Волжском – на Мичурина, Григорьева и Первомайской, а также Большой Горной и Соколовой; в Кировском – на Танкистов; и в Ленинском – на проспекте 50 Лет Октября.

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