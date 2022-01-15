Заснеженная дорога в Саратове

Сегодня, 15 января, в Саратовской области перекрыли дороги из-за метели. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

С 16:30 в Саратовском районе запрещен проезд грузовых автомобилей на участке км 583+000, км 597+000 федеральной трассы А-298 автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза-Пристанное- Ершов-Озинки- граница с Казахстаном».

С 17:00 в Красноармейском районе закрыт проезд грузовиков на участке км 325+578 км 428+600 федеральной трассы Р- 228 «Сызрань-Саратов- Волгоград».

Ограничение действует до особого распоряжения.

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