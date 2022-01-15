Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 14 января, в Саратове ВАЗ врезался в иномарку и в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 14:05 напротив дома № 122 по улице 2-я Садовая. 19-летний парень на ВАЗ-2110 врезался в автомобиль Honda CR-V под управлением 58-летнего водителя, также ВАЗ столкнулся с припаркованным Hyundai Solaris, за рулем которого не было водителя.
В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир отечественного автомобиля. С травмами он доставлен в лечебное учреждение.
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