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Происшествия15 января 2022 15:54

В Саратове ВАЗ врезался в иномарку и в припаркованный автомобиль

Тройное ДТП в Октябрьском районе
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 января, в Саратове ВАЗ врезался в иномарку и в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 14:05 напротив дома № 122 по улице 2-я Садовая. 19-летний парень на ВАЗ-2110 врезался в автомобиль Honda CR-V под управлением 58-летнего водителя, также ВАЗ столкнулся с припаркованным Hyundai Solaris, за рулем которого не было водителя.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир отечественного автомобиля. С травмами он доставлен в лечебное учреждение.

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