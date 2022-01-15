В Саратовской области от коронавируса скончались еще восемь человек. Сегодня, 15 января, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки в Саратовской области скончались еще восемь человек: пять женщин и трое мужчин в возрасте от 51 до 81 года. Общее количество жертв инфекции COVID-19 достигло 5211 жителей региона.

Напомним, всего коронавирусом в Саратовской области заразились 136 014 человек, 231 из них за последние сутки.

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