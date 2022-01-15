Совещание Романа Бусаргина

Роман Бусаргин призвал поднять до 45 тысяч среднюю зарплату в Саратовской области. Об этом он заявил на совещании с зампредами и министрами Правительства области.

По мнению председателя правительства, вопрос повышения заработной платы в Саратовской области является очень острым. В 2021 году показатель средней заработной платы поднялся на 9,3 процента. Это данные с января по октябрь. В докладе Росстата сообщается, что средняя зарплата в Саратовской области составляет 35 594 рубля.

- Необходимо стремиться к тому, чтобы в 2022 году уровень средней зарплаты достиг 45 тысяч рублей. Задача выполнимая, нужно сделать все для ее реализации, - заявил Роман Бусаргин.

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