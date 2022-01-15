Ночью в Саратовской области более тысячи машин боролись с последствиями снегопада

Ночная уборка снега в Саратове

Сегодня ночью, 15 января, в Саратовской области 1036 спецмашин боролись с последствиями снегопада. Об этом в своем Телеграм-канале пишет Роман Бусаргин.

- Снегопад продолжается, поэтому на очистку выведены все резервы. В первую очередь работы ведутся на оживленных трассах, на подходах к социальным объектам. Однако без внимания не оставляют окраины и микрорайоны с частными домами, - пишет Роман Бусаргин.

Как сообщили в администрации города, в ночь с 14 на 15 января в Саратове вывозили снег более трехсот единиц техники.

Снег вывозили на участках: ул. Менякина от ул. Усть-Курдюмская, Театральная площадь, ул. Волжская от ул. Некрасова до ул. Соборная, ул. Соборная от ул. Первомайская до ул. Московская, ул. Октябрьская от ул. Волжская до ул. Чернышевского, ул. Октябрьская от Набережной Космонавтов до ул. Чернышевского, ул. М. Горького от пр. Кирова до ул. Б. Казачья (Левая сторона), п/п 3-я Дачная, ул. Чкалова (от ул. Овражная в сторону ул. Романтиков), ул. Вавилова от Астраханской в сторону Рахова пр.ст., ул. Кутякова от Астраханской в сторону Ст. Разина пр.ст., ул. Ст. Разина от Московской до Б. Казачьей 2ст., Привокзальная площадь, пр.Кирова от Радищева до М.Горького, пр. Кирова от Чапаева до Вольской, пл .Кирова от Чапаева до Мирного переулка, Б. Горная, ул. Соколовая, пр. Строителей, пр.им.50 лет Октября. Дополнительно вывоз организован на региональных дорогах в областном центре: Б. Горная, ул. Соколовая, пр. Строителей, пр50 лет Октября.