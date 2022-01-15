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Сегодня, 15 января, в Саратовской области коронавирусом заразился еще 231 человек за прошедшие сутки. Всего в регионе обнаружены уже 136 014 заболевших. Выздоровело с начала эпидемии 125 778 человек, за сутки — 624. В стационарах остаются 1 080 человек, на амбулаторном лечении еще 4 140.

В Саратове зафиксировано 93 случая, в Энгельсском районе — 39, в Балаковском прибавилось 26 пациентов, в Балашовском заболели еще 15, в Дергачевском прибавилось еще 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 2;

- 7-14 лет – 4;

- 15-17 лет – 2;

- 18-29 лет – 32;

- 30-49 лет – 95;

- 50-64 лет – 50;

- 65 и старше – 46.

С пневмонией поступили 26 человек, с признаками ОРВИ — 202, без симптомов только три пациента.

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