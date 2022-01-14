Ночью улицы Саратова убирала от снега 351 машина

Уборка снега в Саратове

Сегодня ночью, 14 января, улицы Саратова убирала от снега 351 машина. Об этом пишет городская администрация.

Улицы очищаются комплексно, ГИБДД убирает мешающие спецтехнике автомобили. В первую очередь расчищают дороги на центральных улицах, но продолжается уборка и в отдаленных микрорайонах и посёлках.

- К сожалению, снегопад начался снова. По прогнозам синоптиков, он продлится еще долго. Саратовцам стоит помнить об этом на выходных, - пишет Михаил Исаев.

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