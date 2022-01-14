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Общество14 января 2022 15:00

Таксисты в Балаково хотят 181 рубль за поездку на восемь минут

Взлетели цены на дорогу в Саратовской области
Наталия Калинина
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Поездка обойдется недешево

Поездка обойдется недешево

Таксисты в Балаково хотят 181 рубль за поездку на восемь минут, в Саратове ситуация не лучше. Взлетели цены на дорогу в регионе.

Сегодня, 14 января, в группе «Произошло в Балаково» ВКонтакте один из подписчиков поделился снимком, доказывающим, как стремительно выросли цены на такси на фоне снегопада, накрывшего Саратовскую область.

Поездка от Набережной Леонова,13 до «Грин Хауса» занимает восемь минут. Даже в эконом-классе она обойдется в 181 рубль. В Саратове ситуация аналогичная. Поездка от Вишневой до Лесной республики занимает шесть минут без пробок и стоит 260 рублей.

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