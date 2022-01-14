Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 14:52

Саратов сковали вечерние пятничные пробки

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В Саратове пятничные вечерние заторы 14 января достигли восьми баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки.

Особенно плотные заторы на улицах Навашина, Алексеевская, Танкистов, на Астраханской в районе Детского парка, по проспекту Энтузиастов. Серьезно затруднен проезд по улицам Чапаева, Чернышевского, Рахова, Московской.

Напомним, сегодня мэрия предупредила об ограничениях стоянки и проезда на ряде улиц, где будет проводится комплексная уборка снега.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.