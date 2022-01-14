Саратов сковали вечерние пятничные пробки

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В Саратове пятничные вечерние заторы 14 января достигли восьми баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки.

Особенно плотные заторы на улицах Навашина, Алексеевская, Танкистов, на Астраханской в районе Детского парка, по проспекту Энтузиастов. Серьезно затруднен проезд по улицам Чапаева, Чернышевского, Рахова, Московской.

Напомним, сегодня мэрия предупредила об ограничениях стоянки и проезда на ряде улиц, где будет проводится комплексная уборка снега.

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