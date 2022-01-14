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Общество14 января 2022 14:37

Саратовский арбитражный суд назначил экспертизу дома Яхимовича

Эксперты установят причины его разрушения
Наталия Калинина
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Дом Яхимовича

Дом Яхимовича

Саратовский арбитражный суд назначил экспертизу дома Яхимовича. Эксперты должны установить причины его разрушения.

Суд постановил провести экспертизу здания, в рамках которой установят причины разрушения памятника архитектуры.

Напомним, дом инженера В.А. Яхимовича расположен по адресу Советская, 5. Ранее горожане пожаловались на обрушение здания рядом с домом Яхимовича.

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