Дом Яхимовича
Саратовский арбитражный суд назначил экспертизу дома Яхимовича. Эксперты должны установить причины его разрушения.
Суд постановил провести экспертизу здания, в рамках которой установят причины разрушения памятника архитектуры.
Напомним, дом инженера В.А. Яхимовича расположен по адресу Советская, 5. Ранее горожане пожаловались на обрушение здания рядом с домом Яхимовича.
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