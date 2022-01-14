В Саратове на трассе сгорел пассажирский микроавтобус

Днем на дороге в направлении к Базарному Карабулаку на выезде из Саратова сгорел микроавтобус.

По данным регионального ГУ МЧС, вызов дежурному поступил в 11.53.

Ford Transit загорелся на дороге у деревни Вольновка, которая входит в состав Саратова.

Как уточнили в МЧС, пострадавших или погибших на пожаре нет, спасать тоже никого не пришлось – автобус был пустой.

На тушение выезжал один пожарный расчет, машина выгорела полностью – на площади в 10 кв метров.

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