От главврачей Саратовской области потребовали создать запас лекарств на 2-3 месяца

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Зампред правительства области Роман Грибов вместе с министром здравоохранения Олегом Костиным пообщался онлайн с главными врачами саратовских больниц и поликлиник. Медикам поставлена задача избегать создания очередей, создать запас лекарств. В замен им пообещали помощь студентов-медиков.

- Эпидемиологическая обстановка на территории области сегодня обязывает нас быть собранными как никогда. Система здравоохранения готовится к волне нового штамма коронавируса - «омикрону». Вместе с министром Костиным @olegkost1967 сегодня пообщались с главными врачами. Первое, что должно быть исполнено во всех медицинских учреждениях, - никаких очередей! Ни на вакцинацию, ни на сдачу ПЦР-тестов, ни на приём к врачам. Особое внимание необходимо уделить маршрутизации пациентов. Для амбулаторно-поликлинического звена нужно создать запас медикаментов сроком на 2-3 месяца. Для этого у главных врачей есть все возможности. Лаборатории, проводящие тестирование на новую коронавирусную инфекцию, должны быть готовы к работе в формате 24/7 и обеспечены всем необходимым. Студенты медицинских образовательных учреждений будут мобилизованы в помощь региональному здравоохранению, - сообщил Роман Грибов в своем инстаграм.

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