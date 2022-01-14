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Общество14 января 2022 14:02

В Саратовской области возобновлено движение по федеральной трассе

Открыта дорога из Озинок в Казахстан
Наталия Калинина
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Сегодня, 14 января, в Саратовской области возобновлено движение по федеральной трассе. Открыта дорога из Озинок в Казахстан.

Напомним, ранее, из-за метели и снегопада для большегрузных автомобилей была закрыта трасса, ведущая в Республику Казахстан. Дорогу перекрывали со стороны соседнего государства.

Движение на федеральной магистрали открыто с 17:00, о чем сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

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