По две тысячи на ребенка: школам, детсадам и колледжам Саратовской области профинансируют содержание

Поддержка школ в Саратове продолжается

Содержание школ, колледжей и детских садов Саратовской области профинансируют из расчета 2 тысячи на ребенка, программа не изменилась с прошлого года. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Также в регионе запущена новая программа поддержки учреждений дополнительного обучения. Ранее с предложением оказать помощь школам и детским садам выступил Спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

На 2022 год в рамках программы в регион поступит 883,6 миллиона рублей. Деньги будут поступать ежемесячно.

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