На улицах Саратова чиновники насчитали меньше снегоуборочных машин, чем на самом деле

Уборка Саратова

В Саратове продолжается уборка улиц после снегопада, который продолжался почти двое суток.

По данным комиссии, проехавшей сегодня, 14 января, по городу, на оперштабе ранее было названо меньшее число машин, чем работает на самом деле.

По уточненным данным, всего в Саратове на самом деле задействованы 943 спецмашины и 6999 рабочих.

На 15:00 сообщалось, что на улицах работают 284 машины. Они убирают улицы, в первую очередь возле объектов соцсферы, лестницы и тротуары. Дворы убирают 1776 дворников и 185 спецмашин. Территории школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений убирает 1056 технических работников с помощью 207 единиц техники. Торговые и промышленные предприятия освобождают от снега 243 спецмашины и 3883 дворника.

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