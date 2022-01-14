Где сегодня вечером в Саратове лучше не парковаться: Уборку снега проведут вместе с эвакуацией машин

В Саратове будут снова эвакуировать машины, мешающие уборке снега
В Саратове за день 14 января эвакуировали 12, которые мешали работе техники, убирающей снег, а кроме того, были припаркованных под запрещающими знаками. Машины отвезены на штраф-стоянки
Об этом сообщили в мэрии Саратова.
Теперь владельцам авто придется выплатить 1,5 тысячи рублей штрафа за нарушение парковку в неположенном месте, а также 2,2 тысячи - за то, чтобы отдали машину со штрафстоянки.
Чтобы не попасть в такую же ситуацию сегодня саратовцам лучше не оставлять машины на следующих улицах:
- Кутякова от Астраханской в сторону Университетской (правая сторона),
- Черниговская от Овражной до Романтиков,
- Блинова от Производственной до Рижской,
- Вавилова от Астраханской до Рахова,
- Новоузенская от Астраханской до Рахова.
Сегодня здесь с 21.00 стартует комплексная уборка и запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей.
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