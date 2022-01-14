В Ленинском районе рабочие расчистили смехотворный участок тротуара, а после замечания снова закидали его снегом

Было

Сегодня, 14 января, В Ленинском районе Саратова рабочие расчистили смехотворно маленький участок тротуара, а после замечания снова закидали его снегом. Такую историю рассказала КП-Саратов местная жительница.

Стало

Как сообщила горожанка, на Вишневой улице, в районе пересечения с проспектом 50 лет Октября на тротуаре есть небольшая лестница. Рабочие, занимавшиеся в этом районе уборкой снега, расчистили только ее, а остальной тротуар оставили нетронутым. Свои действия они мотивировали тем, что на лестнице есть опасные ступеньки и их нельзя оставлять незаметными для горожан.

Как саратовцы вообще доберутся до этих опасных ступенек по такому слою снега, рабочие не сообщили. Через 10 минут после сделанного замечания, саратовчанка обнаружила, что лестницу вновь закидали снегом, позабыв про «опасные ступени».

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