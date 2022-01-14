Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 11:59

В Балашовском районе погибла 91-летняя пенсионерка с ожогами

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Вчера днем, 13 января, в Балашовском районе Саратовской области погибла 91-летняя пенсионерка с ожогами. Проводится доследственная проверка, как сообщает СУ СК по Саратовской области.

29 декабря пожилую женщину доставили в больницу с ожогами 2, 3, 4 степени в области туловища, ягодиц, нижних конечностей. У нее было 25 процентов ожогов на теле. Пострадавшая умерла, несмотря на усилия врачей.

По имеющимся данным, женщина пострадала когда на ней загорелась одежда.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.