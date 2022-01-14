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Общество14 января 2022 11:44

В Саратовской области закрыли трассу в Казахстан

Запрет касается большегрузных машин
Наталия Калинина
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Дорога по Озинскому району пока открыта для проезда

Дорога по Озинскому району пока открыта для проезда

Сегодня, 14 января, в Озинском районе Саратовской области ввели временный запрет на проезд по трассе в Казахстан.

С 15:00 на границе Саратовской области с республикой Казахстан временно перекрыли проезд для большегрузных автомобилей. Границу закрыли со стороны соседнего государства из-за сильной метели. Запрет продлится до особого распоряжения.

Как рассказала "КП-Саратов" глава Озинского района Антонина Галяшкина, проезд по территории района, не смотря на сильную метель пока остается открытым.

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