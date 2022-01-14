Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Сегодня, 14 января, в Энгельсе нашлась живой пропавшая перед Новым годом пенсионерка, об этом сообщает региональное отделение «Лиза Алерт».

Домой благополучно вернулась 69-летняя Тамара Мышкина (Москвичева, Батаева), проживающая в Энгельсе. Ее искали с 29 декабря 2021 года.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь, а также просят снять репосты.

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