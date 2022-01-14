Саратовские компании в полтора раза чаще стали предлагать вернуться уволившимся сотрудникам

.

Саратовские компании гораздо чаще стали предлагать вернуться уволившимся сотрудникам. Такие предложения участились в полтора раза, сообщается в исследовании рынка труда региона, которое провели аналитики портала SuperJob.

По данным исследователей, 41% саратовцев получали подобные предложения от бывших работодателей. Согласились «войти дважды в одну воду» только 13%.

Со стороны работодателей 35% признались, что в последний год звали на работу бывших сотрудников. В числе главных причин таких действий, работодатели назвали нехватку кандидатов с нужным опытом, узкая специализация сотрудника, а также повышение зарплаты.

- Рынок труда сегодня на стороне соискателя, - делают вывод эксперты.

Как признались те из опрошенных, кто решил вернуться на прежнюю работу, на это повлияли: достойная зарплата (38%), повышение в должности (15%) и хороший коллектив (11%).

Вообще каждый четвертый из опрошенных саратовцев готов рассматривать возвращение на прежнюю работу, при этом для половины из них решающим фактором станет повышение зарплаты, а для 8% - смена руководства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.