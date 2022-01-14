Сегодня, 14 января, в Энгельсе мальчик пострадал из-за загоревшейся стиральной машинки, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 13:44 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Колотилова. Загорелась стиральная машина в одной из квартир пятиэтажного дома. Пожар потушили до прибытия пожарных. Пострадал 11-летний мальчик. Он отравился продуктами горения и был доставлен в больницу.

На место пожара выезжали три экипажа.

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