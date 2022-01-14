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Общество14 января 2022 10:41

В Саратовской области остро нуждаются в рабочих и инженерах

Наталия Калинина
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В Саратовской области остро нуждаются в рабочих и инженерах, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты области.

Самыми востребованными профессиями в Саратовской области оказались рабочие и инженерно-технические профессии. Региону остро требуются врачи и медсестры, а также водители, инженеры и слесари. В Саратовской области также востребованы продавцы.

Всего за половину января в Саратовской области разместили около 30 тысяч вакансий. Часто саратовские работодатели ищут грузчиков, подсобных рабочих, уборщиков и дворников. Не востребованы в Саратовской области юристы и экономисты.

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