Жительница Энгельса стала очередной жертвой бродячих собак

Фото травмы женщина выложила в сеть

В Энгельсе бродячая собака укусила местную жительницу. О случившемся вчера, 13 января, происшествии пострадавшая рассказала в соцсети, подкрепив свои слова фотографией травмы.

Женщина рассказывает, что возле дома №50 на Будочной она встретила стаю собак, вместе с которой, по словам горожанки, шла подкармливающая животных женщина.

- Когда они проходили мимо меня, одна из них резко бросилась мне на ногу, схватила и обратно за ними, - рассказывает жительница Энгельса, уточнив, что всё произошло буквально за несколько секунд.

Горожанка также напомнила, что недавно эти же собаки укусили ученика школы №26.

Комментаторы активно обсуждали произошедшее. Большая часть высказавшихся жителей Энгельса оказалась негативно настроенной к бродячим животным. Горожане пишут, что проблемы с агрессивными собаками наблюдаются повсеместно, особенно отметили улицу Урицкого. Также отозвалась и местная администрация:

- Информация о бродячих собаках принята к исполнению. По указанному адресу специализированной организацией, имеющей право отлова животных, будет произведено изъятие безнадзорных животных.

Чиновники уточнили, что заявки на отлов круглосуточно принимают в дежурно-диспетчерской службе управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Энгельсского муниципального района по телефонам: 8(8453) 95-42-23 и 8(8453) 56-71-29.

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