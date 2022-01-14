В центре Саратова уже полдня простаивают троллейбусы и трамваи

Аварийные работы затянулись
В Саратове более двух часов стояли трамваи и троллейбусы из-за повреждения контактной сети на перекрестке улиц Рахова и Советской.
Как сообщают горожане, которые пытались воспользоваться электротранспортом, остановлены три маршрута троллейбусов и четыре трамвайных маршрута.
Напомним, утром на этом перекрестке сломался вагон трамвая и также оставил саратовцев без электротранспорта в утренний час-пик.
Трамваи в центре стояли несколько часов
Фото: Екатерина Семенова
Совсем недавно движение возобновилось, но практически тут же остановилось вновь - у Крытого рынка на улице Вавилова троллейбус маршрута №2 сломался и встал на трамвайных рельсах. Сейчас для его эвакуации подогнали тягач.
Таким образом движение электротранспорта снова парализовано.
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Фото: Екатерина Семенова
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