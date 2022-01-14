В Саратовской области от коронавируса умерли за сутки 12 человек

В Саратовской области от коронавируса за минувшие сутки в ковид-госпиталях скончались 12 человек.

- Скончались шестеро женщин и шестеро мужчин в возрасте от 37 до 87 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Таким образом. общее число погибших от коронавируса с начала пандемии достигло 5203 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.